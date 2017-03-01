全台最大藏傳佛寺落腳造橋　苗縣府樂觀其成

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寶吉祥佛法中心住持上師仁欽多吉波切到縣府說明開發案興辦計畫，縣府樂觀其成。（黎薇攝）

寶吉祥佛法中心規畫在苗栗造橋興建佔地約3千多坪藏傳佛寺，可容納3千人修行，住持上師仁欽多吉波切今日拜會苗栗縣長徐耀昌，說明興辦事業計畫內容，預計2020年完工，打造台灣最大的西藏佛教道場。

寶吉祥佛法中心住持上師「仁欽多吉.仁波切」是藏傳直貢噶舉第37任尊勝「直貢澈贊」法王的弟子，在台灣、日本都有成立佛法中心，因緣際會與徐縣長熟識，花了一年時間尋覓適合用地，規畫在造橋鄉潭內段、香格里拉樂園附近興建寶吉祥佛寺。

仁欽多吉波切率同財團法人佛教仁欽多吉波切基金會人員到縣府拜會，向縣長徐耀昌、造橋鄉長黃純德及縣府各相關局處說明寶吉祥寺開發案內容，希望能加速申請及建寺時程。

基金會指出，寶吉祥佛寺建物將依循既有山谷地形建置主佛寺，另配置景觀洪池、寮房和閉關房，寺廟周邊植栽不使用農藥，未來也將採用大眾運輸接送信眾進出基地。

住持上師仁欽多吉仁波切發願建立一處結合道場、寮房和閉關的佛寺，為信眾提供修行處所，成為藏傳佛教直貢噶舉派在台灣最大的佛寺，1年多來積極尋覓，取得造橋鄉潭內段人間淨土。

寶吉祥佛法中心已向縣政府提出興辦事業計畫，預計今年底完成水保、環評等審查，明年3月完成興辦事業核可，2020年完工啟用。縣府對開發案樂觀其成，期盼不僅做為弘法基地，也進一步帶動周邊人文、觀光產業發展。

(中時)