亂倒中科院廢棄物 男遭判刑1年

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朱姓男子去年透過弟弟接下中山科學研究院某修繕工程的廢棄物清運工作，收費1萬2千元，朱卻將廢棄物載到新竹縣1處土地上亂倒，遭環保局及保七總隊查獲，新竹地院依違反廢棄物清理法判刑1年，1萬2千元酬勞沒收。

法官調查發現，朱男之前因公共危險案遭判刑，緩刑期間犯下此案，因此予以重判。

(中時)