法官協會：希望蔡總統考慮將國是委員張靜除名

司改國是會議委員律師張靜上周指控5％至10％的司法官會收錢，法官協會要求他3日內告發貪官，但至今張靜仍未道歉也沒有告發；今日期限屆滿，法官協會正式提出聲明，認為張靜拒絕告發、不提證據等同信口開河，希望蔡英文總統慎重考量讓他繼續擔任國是委員。

(中時)