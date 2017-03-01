停播韓劇 大陸外交部：停止部署薩德

中國大陸視頻網站傳出不得播出韓劇與韓國綜藝節目，對此，中國大陸外交部發言人耿爽表示，這需要相應的民意基礎和適當的輿論氛圍，希望南韓能停止部署薩德系統。

中國大陸為反制美韓擬在南韓部署終端高空防衛系統（THAAD，薩德）疑似祭出「限韓令」，不僅南韓藝人在中國大陸發展受阻，還傳出知名南韓綜藝節目「Running Man」也被迫在中國大陸影視網站下架。

根據人民日報客戶端報導，耿爽今天就中國大陸是否對南韓採取報復措施問題回應指出，中國大陸反對美韓在南韓部署薩德系統的立場是明確、一貫的，意志是堅定的。

他表示，中方對中韓之間的交流合作持積極開放態度，但需要相應的民意基礎和適當的輿論氛圍。中國大陸希望南韓珍視中韓關係發展取得的寶貴成果，正視中方合理關切，傾聽民眾呼聲，停止薩德相關部署進程，避免對兩國關係和雙方經貿合作、人文交流造成更嚴重的負面影響。1060301

(中央社)