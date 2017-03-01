新北市府:持續協助八仙傷者復原

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新北市政府今天表示，八仙粉塵暴傷友還在持續復健，身心創痛並未撫平，受害者與業者間的團體訴訟，仍在進行，市府會繼續協助受害者和家屬賠償、復健，爭取最大的權益。

八仙樂園在發生粉塵爆意外事件後，被交通部觀光局裁罰並勒令全部園區立即停業。業者八仙不服提起行政訴訟，台北高等行政法院今天撤銷原處分，關於禁止營業部分（立即停止營業至所有調查釐清及缺失改善為止），認為八仙有理由，應予准許。1060301

(中央社)