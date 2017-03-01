林志玲撇富商追求 延婚是無稽之談
42歲藝人林志玲被爆擔憂媽媽吳慈美病情，與中國大陸上海富商婚事暫擱。林志玲工作室今天表示，家人健康最重要，沒富商追求，延婚傳聞更是「無稽之談」。
週刊報導，林志玲媽媽吳慈美罹患重症，最近病情加劇頻出入醫院，林志玲擔憂媽媽病情，與上海富商婚事不得不暫擱一旁，並傳出富商很貼心，常安排私人飛機送林志玲到國外工作。
林志玲工作室下午受訪表示，「家人健康最重要，全心照顧及陪伴家人為現在首要條件。無富商追求，無私人飛機，勤儉持家是美德，健康就是最大財富，別無所求」。
至於延婚傳聞，林志玲工作室以「無稽之談」回應，再度強調沒富商追求。家人隱私部分，希望外界多留給林志玲一些空間，林志玲是公眾人物，但家人不是，非常謝謝大家關心。1060301
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。