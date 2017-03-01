林志玲撇富商追求 延婚是無稽之談

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42歲藝人林志玲被爆擔憂媽媽吳慈美病情，與中國大陸上海富商婚事暫擱。林志玲工作室今天表示，家人健康最重要，沒富商追求，延婚傳聞更是「無稽之談」。

週刊報導，林志玲媽媽吳慈美罹患重症，最近病情加劇頻出入醫院，林志玲擔憂媽媽病情，與上海富商婚事不得不暫擱一旁，並傳出富商很貼心，常安排私人飛機送林志玲到國外工作。

林志玲工作室下午受訪表示，「家人健康最重要，全心照顧及陪伴家人為現在首要條件。無富商追求，無私人飛機，勤儉持家是美德，健康就是最大財富，別無所求」。

至於延婚傳聞，林志玲工作室以「無稽之談」回應，再度強調沒富商追求。家人隱私部分，希望外界多留給林志玲一些空間，林志玲是公眾人物，但家人不是，非常謝謝大家關心。1060301

(中央社)