卡古對唐綺陽遭遇感同身受　「天蠍座就是很討厭被汙衊」

卡古、唐綺陽最近都是網路霸凌受害者。（取自臉書粉絲團）

卡古曾對網路酸民提告，得知唐綺陽受酸民霸凌，他說：「我跟唐老師都是天蠍座，我能體會她的感覺跟憤怒，天蠍座就是很討厭被汙衊，雖然我這等級來勸唐老師好像怪怪的，希望她不要被影響心情，我最近也對酸民比較能釋懷了。」

卡古上月提告酸他是「廢物」的網友，近日有第二位網友嗆他是「垃圾」，他已蒐證，2日將赴刑大，不排除直接報案。他說：「我默默在做這些事，沒有一定要被報導，或是不能被人家酸，但如果我沒有這樣的反應，下次會不會有人因為網路霸凌而走上絕路？」姑息可能就助長歪風，他希望酸民為不尊重他人的言行負責。

以往都是在螢幕前模仿、演短劇，卡古最近接下第一個網路節目主持，7日在NewBit TV首播，他期待藉此多磨練增加主持技巧能力，也正鍛練歌喉，想成為多方位的藝人。

(中時)