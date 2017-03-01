台北新北都老了 葉俊榮：加速重建

我要評比

民眾走過台北市興隆路四段的老舊社區，其中已有部分清空封閉，左後方則是嶄新的「興隆公共住宅」。（方濬哲攝）

北市老舊社區裡一塊破舊的招牌寫著「千禧Happy 2000」可見年代已久。（方濬哲攝）

立法院內政委員會1日初審「都市危險及老舊建築物加速重建獎勵條例」草案，內政部長葉俊榮表示，台灣有很多老舊房屋，「台北跟新北都老了」，約45%的房子已經超過30年，政府希望具體回應這問題，加速老屋重建。

(中時)