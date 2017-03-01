安麗益之源盃20年 看時光展回顧

安麗益之源盃撞球賽2日開打，今年適逢賽事20週年，吸引世界各國撞球好手來台參賽，大會也安排「時光特展」讓人回顧這段期間賽事的變化。

2017安麗益之源盃世界女子花式撞球錦標賽，2日起將在台北體育館進行，這次賽事是安麗益之源盃20週年，大會特別安排「時光特展」，讓球迷回顧這項「最美麗的戰爭」20年來的不同。

本次賽事，外籍選手由中國大陸選手，世界排名第1的韓雨、世界排名第3的劉莎莎、世界排名第4的陳思明領軍，加上兩度在安麗盃奪冠，世界排名第5的韓國選手金佳映、前來尋求衛冕的菲律賓選手森特諾（Chezka Centeno）等人都前來挑戰。

台灣選手則由3度在安麗盃奪冠，世界排名第2的周婕妤領銜，加上兩度在安麗盃封后，世界排名第9的林沅君、魏子茜、柳信美等人迎敵。1060301

(中央社)