機捷試乘一個月 乘客130萬人次

機場捷運明天正式營運，桃園市長鄭文燦今天表示，機捷開放試乘一個月，試乘人數突破130萬人次。桃捷公司未來將面臨高運量調度的挑戰，包括有效紓解棒球賽、演唱會的人潮。

交通部長賀陳旦下午與桃園市長鄭文燦，一起慰問在試乘階段辛勤努力的桃園捷運公司全體員工。

鄭文燦受訪時表示，機捷試營運期間，搭乘總人數已突破130萬人次，遠超過原先所預期的70萬人次，透過試營運提高同仁的熟練度，充分了解系統，也讓民眾清楚機場捷運的動線，並尋找改善的缺失，有關日前部分車站有滴水情形，已立即請興建單位交通部高鐵局全線檢測，也會利用雨天再做檢測，於3月底前修復完成。

他談到，從試營運期間可以觀察到，機場捷運可取代過去國道客運及計程車接送的交通方式，正式通車後，替代率預估能達25%至40%，讓機場聯外交通更順暢。

鄭文燦也談到，桃捷也推出「通勤135團體定期票優惠專案」，100天定期票滿300人以上團體申辦，可享票價5折優惠，例如A7體育大學站附近的華亞科技園區、A8長庚醫院站、或是桃園機場的員工等，也都能受惠。

鄭文燦說，高運量調度是桃捷公司未來所要面臨的重要挑戰，包括A19桃園體育園區站旁有桃園國際棒球場，A18高鐵桃園站前廣場會舉辦演唱會，都挑戰機捷高運量調度。1060301

(中央社)