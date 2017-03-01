碧昂絲護孕肚 美音樂節改邀女神卡卡
上月在葛萊美獎挺孕肚飆歌的碧昂絲，因醫囑不得不取消柯契拉谷音樂藝術節演出。主辦單位昨晚宣布，將由女神卡卡接棒上場，成為該音樂節睽違10年來首位擔綱主秀女星。
柯契拉谷音樂藝術節（Coachella Valley Music &Arts Festival）是全世界最吸金的音樂盛事之一，昨晚剛公布最新表演名單，4月15日、22日將由女神卡卡（Lady Gaga）擔綱主秀大樑。
即將展開世界巡迴演唱會的女神卡卡，在Instagram分享柯契拉谷音樂藝術節的新海報，並寫道：「讓我們在沙漠中狂歡吧！」
法新社報導，柯契拉谷音樂藝術節將連續2個週末在南加州沙漠舉辦音樂活動，每年有多達20萬人蜂擁而至，參與這場音樂、時尚的狂歡盛會。
兩個週末表演陣容相同，碧昂絲（Beyonce）原定擔綱2個週六的主秀，週五由英國實驗搖滾樂團電台司令（Radiohead）領銜，週日則是頗負盛譽的饒舌歌手肯卓克拉瑪（Kendrick Lamar）。
柯契拉谷音樂藝術節主辦單位上週表示，碧昂絲與丈夫Jay Z即將迎接1對雙胞胎的到來，不得不遵照醫囑取消這次演出。
今年也是柯契拉谷音樂藝術節自2007年邀冰島流行歌后碧玉（Bjork）以來，首次邀請女星擔綱主秀。（譯者：中央社廖禹揚）1060301
(中央社)
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