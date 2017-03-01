體育署長何卓飛榮退 王水文暫代
教育部體育署今天為署長何卓飛舉辦榮退感恩茶會，教育部長潘文忠表示，持續評估、徵詢繼任人選，會盡快宣布，目前由副署長王水文暫代。
潘文忠表示，何卓飛多次表達辭意，而他4年來也獲得各界肯定，最近確定退休，教育部也慎重考量繼任人選，在最短的時間內公布人事安排。
何卓飛今天最後一天上班，感恩茶會後在體育署的同仁列隊歡送下，一一擊掌告別，上車離開。
何卓飛表示，退休後的第一件事就是把身體養好，接下來希望擔任體育志工，為各協會、世大運，也為台灣體育盡一分心力。
中華奧會主席林鴻道致詞說，感謝何卓飛任內與體育界一起打拚，點滴在心頭，何卓飛從上任第一天到今天，都念茲在茲希望台灣體育界更團結、更進步，也帶來台灣體育界的大團結，讓體壇充滿生機。1060301
(中央社)
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