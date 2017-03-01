川普稱美國因大陸關廠 陸外交部回應
美國總統川普今天在國會演說中提到，中國大陸加入世貿組織後，美國關了6萬家工廠。大陸外交部發言人對此重申，「中美經貿關係的本質是互利共贏」。
美國總統川普台北時間1日上午首次對國會發表演說，向國會訴求公平貿易。川普說，北美自由貿易協定（NAFTA）執行後，美國失去逾1/4的製造業就業機會。中國加入世界貿易組織（WTO）後，美國關閉6萬家工廠，美國去年的商品貿易逆差高達近8000億美元。
環球時報報導，大陸外交部今天舉行的例行記者會上，發言人耿爽回應此事時，並未強硬反擊，而是強調大陸加入WTO對世界的好處，並重申中方願意與美方繼續共同努力，不斷深化拓展雙方的經貿合作，造福兩國和世界人民。
耿爽說，大陸加入世貿組織以來，積極開展對外經貿合作，「不僅促進了中國自身外貿的成長，也帶動了世界貿易的成長」，對推動世界經濟貿易的發展做出重要的貢獻。1060301
(中央社)
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