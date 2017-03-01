電纜賊棄貨逃跑 仍遭年近半百警徒步追上
賊棄貨逃跑，也跑不贏年近半百的警員！27日上午，偷「纜」的潘姓男子，前往屏東車城橋旁的砂石廠，竊取75公斤電纜線，見警方前來查緝，嚇得丟棄電纜拔腿就跑，但46歲警員尤義春與年輕力壯的董明坤，在百米內就追上並逮捕潘男。
27日上午8時許，40多歲潘男前往屏東車城橋旁砂石廠，偷剪廠房的電纜線，有民眾恰巧見狀便報警，恆春分局車城所警員董明坤與尤義春前往查緝，當場見到正在剪電纜線的潘男。
潘男見警方遠遠而來，驚慌失措且丟棄電纜線逃逸，但2名勇警一路在後面狂追，嚇得他一直跑一直叫「拜託！不要我追了」，最後再不到100公尺的距離，喘吁吁的被員警逮捕，並查扣75公斤電纜線。
潘男向警方表示，他趁著連續假期之際，盤算廠房疏於看守，便下手行竊，幸好警民合作及時發現，否則董男因偷「纜」觸電，後果不堪設想，經訊後潘男坦承犯行，全案依加重竊盜罪移送偵辦。
車城分駐所所長陳鴻昇表示，潘男雖瘦小但身手矯健，2名員警在體測上的表現不俗，才能迅速擒敵；恆春分局分局長曾學貴也呼籲，偷電纜線有觸電風險，不要拿生命做一場豪賭，因小失大。
(中時)
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