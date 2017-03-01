秀水國中直笛隊奪金賞獎 將代表台灣飛日參賽
彰化縣秀水國中直笛隊成立才3年，師生們憑著一股熱愛苦練，摘下彰化縣105學年度音樂比賽直笛合奏第1名，更贏得全日本直笛大賽台灣區金賞獎，3月底將代表台灣赴日本東京比賽，卻苦無旅費，縣府補助，縣長魏明谷今天授旗，為孩子們喝采、祝福。
秀水國小為推廣藝術教育，3年前成立直笛隊，但師生們從簡單發聲到陶醉在美妙旋律，愛上了直笛，也練就默契，雖克難成軍，初試啼聲就摘下好成績。
彰縣府感動這群熱愛音樂的孩子為夢想努力，積極爭取，獲得教育部及縣府補助95萬元購置直笛設備，秀水國中也不負眾望，贏得金賞獎，取得代表台灣赴日參賽的殊榮。
但企盼飛往日本開眼界，進行音樂交流，旅費卻仍是一筆不小負擔，讓學子、家長發愁，縣府再補助16萬元，縣長魏明谷今天到學校授旗，稱許秀水國中把他們努力的汗水化為美妙的樂音在日本東京發「聲」，一起為這群台灣囝仔喝彩、祝福。
(中時)
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