櫻花暴風雪！日本水族館這樣賞櫻

日本橫濱八景島海島樂園，推出以7萬隻沙丁魚共游而成的「櫻花暴風雪」。(圖/取自海島樂園)

櫻花季來臨，水族館內竟能欣賞櫻花暴風雪？日本橫濱八景島海島樂園宣布，4日起將舉行「春之樂園」活動，除了能在樂園內賞櫻外，園內水族館更推出以7萬隻沙丁魚共游而成的「櫻花暴風雪」。

水族館化作「櫻色」為主題的夢幻空間，並展示以春天和花朵命名的海中動物。(圖/取自海島樂園)

春之樂園活動將從4日起持續到5月7日，不僅推出期間限定的遊園賞櫻列車，整個水族館也化作「櫻色」為主題的夢幻空間，並展示以春天和花朵命名的海中動物。此外，水族館大廳的「起始之樹」透過光影打造成了櫻色大樹，定時的表演秀也展現出春天獨特的氣息。

而活動中最具看頭的便是海中版本的「櫻花暴風雪」。號稱3層樓高的巨型水槽中，7萬隻沙丁魚在水中共遊，櫻粉色的燈光映照著魚群，反射出了閃爍亮光，再配合音樂，一場壯麗的櫻花暴風雪就此展開，展現海中落英繽紛的獨特美景。

樂園晚間將水族館的屋頂作為巨型屏幕，利用投影方式投射CG動畫，呈現出海洋生物化為櫻花滿開的動人景致。(圖/取自海島樂園)

樂園晚間也推出「夜櫻」為主題的活動，將水族館內高達18公尺、寬55公尺的屋頂作為巨型屏幕，利用投影方式投射CG動畫，藉由音樂結合影像，呈現出海洋生物化為櫻花滿開的動人景致。

(中時電子報)