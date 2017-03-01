外勞將同事砍成重傷 逃亡逾20年判免訴

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斯里蘭卡籍勞工非爾多、派瑞拉，1990年間在新竹縣某紡織廠工作時，疑與巴基斯坦籍同事莫賓發生嫌隙，非、派同鄉友人亞士德在工廠又與莫賓拉扯，3人氣不過，分持割紗刀、木棍追殺莫賓，造成莫男身受重傷，逃下樓才僥倖逃過一劫。

非、派2人犯案後隨即逃亡，檢警認定被告涉有殺人未遂罪嫌，發布通緝長達20年，迄今未捕，新竹地院認定追訴期已過，宣判此案免訴。

(中時)