司改委員批檢察官是行政官 檢協會反批
司改國是會議委員高等法院法官林孟皇、教授李佳妏教授、律師尤伯祥認為檢察官隸屬行政官，檢協會今質疑這是黑箱作業預設好的結論嗎？難道將檢察官改革成可以被政治左右的行政官，是人民期待的改革結果?
檢協會指出，司法院大法官解釋文，已對我國檢察機關及檢察官司法屬性作出明確定位，我國的檢察官兼具公益代表人的角色，與實施當事人進行主義國家的檢察官僅為單純之公訴人角色不同。
檢察官為開啟刑事訴訟程序，在嫌疑犯、事實尚待釐清的偵查階段 ，為保護被調查對象及偵查的有效進行，偵查不公開為必然之理，不過，與會代表竟如此外行對外表示「偵查庭竟關起門來開」，意圖混淆民眾對檢察官執法的不當印象，實不可取。
檢協會說，檢察官獨占開啟刑事訴訟程序之鑰 ，控制檢察權的行使，就等同控制刑事司法正義；檢察權是否能公正行使職權，關係審判獨立目標是否能夠達成，以及人民與社會對正義之追求是否得以實現。
協會指出，司法獨立不是法官審判獨立即可達成，如果檢察權無法獨立行使，司法獨立仍不可能實現，「難道將檢察官改革成可以被政治左右、事事行政報告的檢察官， 是人民所期待的改革結果嗎？」，檢協會認為，法官、檢察官於組織上應分立，但對司法獨立的追求上，不應分立。
(中時)
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