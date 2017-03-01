主播名嘴紛下海選議員 鍾沛君黃子哲出列

黃子哲擔任十多年國會助理，評論時政經營自媒體，打算投入港湖選議員。（黃子哲提供)

鍾沛君在新聞圈有相當資歷，父親曾任北市民政局長，她說父親不曾在新聞上露給她半點口風。（鍾沛君提供）

新人爭搶出頭，名嘴和主播紛紛出列。國民黨立委楊鎮浯辦公室主任黃子哲將投入港湖區市議員選舉，新聞主播鍾沛君則在松山、信義區安營紮寨，兩人都有政治淵源卻都是政壇素人。黃子哲曾任國會助理逾14年，幫過蔣孝嚴、蔣萬安父子，鍾沛君則有位曾任民政局長的父親鍾則良，兩人信心滿滿，迎向挑戰。

1974年次的黃子哲曾經兩次參與國民黨內初選，第一次是地方上缺人，市黨部鼓勵下，倉促上陣，之後他紮根地方經營，且跟著時任立委的蔣孝嚴長達10年，2014年他通過初選，正式參選，以9000票落敗，他認為自己努力不夠，這次捲土重來，志在必得。

經常投書各大報的民意論壇，黃子哲現在則已將重心轉到臉書。他說自己對時事或公共議題已經「像雷達一樣敏感」，而且他會強迫自己必須有想法，並轉化成文字，是興趣也當作是一種訓練。「自媒體」會是他的強項，不過除了宣傳和理念的傳達，人與人的面對面接觸也是很花心力。

1984年出生的鍾沛君，從2009年進入新聞圈就主跑市政新聞，已有相當資歷的她對自己有位熟悉市政的父親鍾則良，笑說其實父親從來沒有在新聞上給她任何特殊待遇；鍾則良是馬英九任台北市長時的民政局長，後來也曾任國民黨台北市黨部主委，鍾沛君說，這個時點她仍專心工作，但不排除未來參選的可能。

鍾沛君的選區是松山、信義，她說如果問她這些年最得意的事，其實就是能在新聞工作和母職的角色上盡心盡力，現在她有個兩歲的可愛女兒，除了兼顧新聞和家庭，自己有意從政的念頭，則是交往時就和另一半談好，老公完全支持她的決定，這是鍾沛君立於無後顧之憂的有利出發點。「現在我是新聞線上罕見的結婚生女還在第一線的記者」，鍾沛君說，言下之意是她對自己始終能稱職扮演好當下的角色很有信心。

(中時)