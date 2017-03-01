全國首座燈塔文物館　千件老燈具說故事

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我要評比

全台首座燈塔文物展今天舉行揭牌儀式。(黃靖惠攝)

基隆燈塔主任林忠發講解老燈具歷史。(黃靖惠攝)

今年4月金門縣烏坵燈塔將重啟。(黃靖惠攝)

交通部航港局今天替全國首座「燈塔文物展」舉行揭牌儀式，展示從清朝至現代燈塔照明設備，令不少人大開眼界，更宣布將與基隆市府合作串連附近「球子山燈塔」、「基隆築港紀念碑」、「仙洞巖」、「白米甕炮台」等景點，此外也正在評估開放基隆燈塔、澎湖七美燈塔可行性，另外今年4月也確定要重新運作金門縣烏坵燈塔。

(中時)