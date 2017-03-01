陸製造業數據報喜 港股連4跌止步

中國大陸製造業數據優於預期，帶動香港股市終止連續4天下跌頹勢。

法新社報導，恆生指數上漲0.15%或35.76點，收在23776.49點。

恆生國企股指數下挫0.1%，來到10287.98點。

中國大陸基準的上海證券綜合指數上漲0.16%或5.20點，來到3246.93點，深圳綜合指數上漲0.38%或7.55點，來到2008.87點。（譯者：中央社劉文瑜）1060301

(中央社)