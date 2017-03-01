迎白沙屯進香團 北港信眾總動員辨桌、小禮物相贈
苗栗白沙屯拱天宮徒步進香團，將於2日抵達北港朝天宮，1日北港地區信眾開始搭帳棚辦桌、準備休息處相迎，展現對媽祖的虔誠與濃濃的人情味。今年報名徒步進香信眾多達2萬5000餘人，加上自行參與的信眾，估計超過4萬人，為歷年之最。
白沙屯拱天宮進香團到北港朝天宮進香，已有近200年歷史，特別之處在於進香路線沒有事先經過規畫，完全由神轎內媽祖指示轎夫行進，信徒們必須跟著神轎，克服各種地形阻礙，因此體力付出相當大。
北港地區媽祖信眾為迎接遠來的貴客，1日下午便開始準備各類葷、素食，包括炒麵、米粉、米糕、菜頭粿、粽子等，可供數千人食用；銀樓業者蘇健仁則準備白沙屯小神轎、公仔帽鑰匙圈等小禮物相贈，做為紀念。
北港白沙屯媽祖會榮譽會長林龍珍說，媽祖會成立已超過10年，每年會員都會集資在北港圓環旁搭帳棚辦桌、準備各式餐點迎接徒步進香的信眾，這種供餐點鎮內約有近百處，自發性的奉獻服務，是媽祖信眾最可愛地方。
(中時)
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