方昶詠滿貫炮貢獻6打點 獅隊大勝斗山熊
統一獅今天(1日)在港都盃第3戰交手韓職斗山熊，方昶詠替補上陣展現火燙打擊手感，2打席都敲安打，其中包括5局下的滿貫全壘打，單場貢獻6分打點，最終獅隊也以11比5勝出，取得2連勝。
朱元勤在4局下接替朱元勤上場代打，在滿壘時掃出帶有2分打點的安打，黃恩賜接著補上安打再添2分，獅隊單局攻下5分逆轉戰局，5局下方昶詠又在滿壘時上場打擊，一棒掃出中左外野方向的滿貫全壘打，幫獅隊將比分改寫為10比4，最終也成功收下勝利。
投手方面，獅隊此戰排出新秀洪心騏掛帥，主投4局，被敲7支安打，送出4次三振，失4分，之後黃靖幃(1局)、陳育軒(2局)、賴泊凱(1局)、林威志(1局)輪番上陣，沒有再失分。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。