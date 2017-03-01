方昶詠滿貫炮貢獻6打點 獅隊大勝斗山熊

方昶詠轟出滿貫炮，單場掃回6分打點。（統一獅提供）

統一獅今天(1日)在港都盃第3戰交手韓職斗山熊，方昶詠替補上陣展現火燙打擊手感，2打席都敲安打，其中包括5局下的滿貫全壘打，單場貢獻6分打點，最終獅隊也以11比5勝出，取得2連勝。

朱元勤在4局下接替朱元勤上場代打，在滿壘時掃出帶有2分打點的安打，黃恩賜接著補上安打再添2分，獅隊單局攻下5分逆轉戰局，5局下方昶詠又在滿壘時上場打擊，一棒掃出中左外野方向的滿貫全壘打，幫獅隊將比分改寫為10比4，最終也成功收下勝利。

投手方面，獅隊此戰排出新秀洪心騏掛帥，主投4局，被敲7支安打，送出4次三振，失4分，之後黃靖幃(1局)、陳育軒(2局)、賴泊凱(1局)、林威志(1局)輪番上陣，沒有再失分。

(中時電子報)