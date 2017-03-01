機捷2日正式通車營運 A1行李處理區首曝光
桃園機場捷運2日正式通車營運，A1台北車站的預辦登機服務也是營運重點，旅客行李在通過安檢後運送到地下管制區內的行李處理區1日首度曝光，2條長度超過300公尺的輸送帶、像螺旋溜滑梯的行李滑降通道，以及密密麻麻的輸送貨櫃設備，確保旅客行李能夠安全的送到桃園機場。
機捷A1台北車站的地下行李處理區位置雖然在台北市，但是屬於桃園機場管制區的延伸，區內需持有桃園機場管制區4號證，並加注特別授權許可才能進入，處理區的管制條件與桃園機場完全相同。
旅客在A1預辦登機櫃台托運行李後，行李會先通過X光機安檢，安檢員再確認沒有危害飛航安全物品後，再經由一連串的輸送帶、螺旋滑降通道送往地下室，最後由桃園航勤的作業人員裝入機捷專用貨櫃，鎖上封條，貨櫃再經由輸送帶運到直達車上。
機捷使用的行李貨櫃全部都是新製造，每個可以裝500公斤的托運行李。每列直達車的行李專用車廂，總共可以裝13個貨櫃。初期預辦登機旅客數量沒有那麼多，甚至裝不滿1個貨櫃，為了列車裝載平衡，即使是空貨櫃，每節行李車廂都至少要裝入5個。
由於托運行李經過安檢後屬於「乾淨」的物品，除了處理人員搬運裝櫃，外人甚至旅客本人都不得碰觸，確保不再夾帶進入危安物品，所以行李處理區必須嚴格管制人員進出。而機捷專用貨櫃關門後都要鎖上封條，沿路都不會打開，直到抵達桃園機場才會開櫃，裝入旅客搭乘航班的航空貨櫃。
(中時)
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