蔡正元批馬 徐巧芯質疑挑動省籍情結

前總統馬英九辦公室發言人徐巧芯今天說，國民黨政策會執行長蔡正元槍口對內，刻意針對馬英九，發言惡意扭曲事實，也質疑蔡正元刻意挑起省籍情結，禁不起檢驗，令人遺憾。

蔡正元下午在臉書發文表示，媒體社論標題公開指明馬英九軟弱，「馬辦」卻悶屁不響。馬英九每到二二八，就像「孝子」般，穿黑西裝、打黑領帶、胸口紮白花，去向「二二八遺族」，鞠躬哈腰致意。

徐巧芯質疑，「黨內互打」已經是老套了，「蔡執行長還玩不膩嗎？」身為國民黨政策會執行長，在臉書上如此公開發言，是代表國民黨中央黨部對前主席、前總統的聲明和指責嗎？

徐巧芯說，二二八事件是中華民國也是台灣人要共同面對的歷史，「蔡正元刻意挑動省籍情結」，究竟有何意圖？

徐巧芯表示，蔡正元的批評都是出於政治動機的發言，為了個人政治利益，試圖混淆焦點，才是造成社會對立的最大問題，無助於社會的和解與共生。對於「二二八事件」，馬英九已經說明，當時的領導人當然有其責任，這就是政治責任。

她說，「面對歷史，就事論事；面對家屬，將心比心」，是馬英九對「二二八事件」一貫的態度，請不要惡意扭曲馬英九的原意，甚至挑撥，還給社會和家屬安寧。

徐巧芯進一步指出，身為國家領導人，馬英九認為有義務要為過去政府的歷史錯誤負起責任。道歉，是代表政府謙卑面對歷史錯誤，蔡正元用「鞠躬哈腰」等尖酸刻薄的字眼，刻意挑動省籍對立，居心何在？對國民黨贏回台灣人民的心有任何幫助嗎？恐怕只是讓國家產生更多撕裂而已。

她呼籲，黨內同志不要為了黨內的選舉和個人政治利益，莫名把砲口指向馬英九。若真是為國民黨好，應該專心提出對國民黨以及國家未來有貢獻的政策，而不是一再拿前主席、前總統開刀，否則只是讓自家人看了心寒，讓民眾看衰國民黨，無助於國民黨爭取社會的認同與支持。

另外，徐巧芯也表示，國民黨主席參選人韓國瑜將國人享有的出國觀光免簽與詐騙集團相提並論，以偏概全的批評台灣民眾出國是「做詐騙集團」，這種指控傷害了所有使用免簽而享出國便利的善良老百姓。

她說，罵人當然容易，做事卻很難，請韓國瑜不要只會逞口舌之快，對事實不甚理解卻胡亂批評，變成「空心韓」。1060301

(中央社)