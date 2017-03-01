反毒會議 馮世寬要求染毒人員零成長
空軍清泉崗基地官兵疑似涉毒，國防部長馮世寬今天在「毒品防制工作指導會議」中，要求各級幹部抱持務實態度，第一步先使軍中「染毒人員零成長」。
國防部今天上午在博愛營區舉行「毒品防制工作指導會議」，與會者包括參謀總長邱國正、副部長李喜明、副部長鄭德美、各軍司令與國防大學校長以及各聯參主管，空軍司令部和國防部法律司在會中提出專案報告。
由於此案目前尚未排除是否刻意所為，馮世寬表示，雖然全案由檢調偵辦中，但國軍仍應以全面安全做考量，加強防範其它可能的危安事件，強化油、彈庫和機敏處所等安全防護措施，並有效落實各項巡查、防制作為。
馮世寬也要求全體幹部配合偵辦執行各項檢查之際，應避免過度干擾官兵，防止士氣受挫，現在應該團結一致維護單位團結與向心。
依據會中包括法律司等單位報告內容，國軍相關的規定、措施與懲罰，較國內絕大多數單位已相對嚴格，然而國軍人員來自社會各階層，國軍會持續加強反毒及拒毒的工作。
馮世寬要求各級幹部抱持務實態度，第一步先使軍中「染毒人員零成長」，除在宣教工作上改變思維，摒除以往教條式、威嚇式或照本宣科的宣導，以增進教育功效，並嚴格落實各項檢查、防制措施，進一步朝向「無毒害」的目標邁進。1060301
(中央社)
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