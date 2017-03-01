監委補提名 陳師孟劉文雄等11人出線

我要評比

監察院有11席監委缺額待補齊，總統府今天公布提名名單，包括，前總統府秘書長陳師孟、前立委劉文雄、趙永清、田秋堇等人入列。

總統府發言人黃重諺今天表示，總統蔡英文根據憲法賦予的職權，決定補提名王幼玲、田秋堇、瓦歷斯‧貝林、林盛豐、高涌誠、張武修、陳師孟、楊芳婉、趙永清、劉文雄、蔡崇義等11人為第五屆監察委員被提名人。1060301

(中央社)