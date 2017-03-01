北市預售屋納自主檢查及契約預審機制

我要評比

北市地政局從民國103年起，每年稽查2次預售屋，發現違規率幾乎達100％，於是將「預售屋管理暨聯合稽查作業要點」納入自主檢查及契約預審機制。

地政局表示，往年都是在建商銷售時進行查核，結果都違規，且去年消費爭議案件中，建商銷售預售屋所引發的消費爭議案達總案件量的55.17％，決定今年修正作業要點，納入自主檢查及契約預審機制。

地政局指出，自主檢查部分，建商會拿到一份「預售屋買賣契約自主檢查表」，填寫完後交給地政局，針對違規處要自行「改到好」，而地政局也維持每年2次稽查。

契約預審制則由不動產開發公會邀請律師審閱，無論通過與否，皆會上網公告，消費者看屋當下，便可直接看到各建案預審的契約範本後再進行判斷。1060301

(中央社)