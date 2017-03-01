塔利班鎖定阿富汗喀布爾 發動多起攻擊

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阿富汗民兵組織塔利班發言人說，塔利班今天對阿富汗首都喀布爾不同地點發動攻擊，包括一處情報單位、警方大樓和軍方招募中心。

一起爆炸稍早撼動位於喀布爾西區的警方總部。軍方高階官員也表示，東部郊區一棟大樓遭攻擊。

法新社記者表示，喀布爾發生一起強大爆炸案。當地媒體報導，警方總部及一所軍事學校附近傳出砲火聲。

阿富汗內政部則表示，一名自殺炸彈客今天企圖攻擊喀布爾情報單位時，引爆身上炸彈。這是喀布爾數小時內發生的第2起攻擊。1060301

(中央社)