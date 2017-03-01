日本食通信澎湖交流 期觀光產業創新局
日本「食通信」高橋博之等團隊昨天抵澎與地方產業交流，期盼藉由日本發展經驗，為澎湖體驗旅遊、產業觀光開創新局。
觀光局澎管處昨天舉辦國際食通信澎湖交流會，邀請來自日本「食通信」高橋博之等團隊蒞澎分享日本推展歷程，以食為始，結合生產、生活與生態，讓消費者除得到食材的來源、瞭解產地、生產人的故事，更可進一步連結消費者、生產者與產地，探索體驗。
澎管處長方正光表示，藉由國際食通信澎湖交流會的推動，汲取日本經驗，未來將選定2處特色社區，進行產業觀光資源規劃輔導，打造澎湖新型態的旅遊模式，讓遊客來澎不只陽光沙灘玩水衝浪，更可深入社區、體驗產業、發現澎湖。
高橋團隊一行還分別前往菜園及南寮等社區探訪體驗在地菜園箱網養殖及南寮有機農產業，對食材自產自銷方式，留下印象深刻1060301
(中央社)
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