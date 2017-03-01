陸業者賣VR送A片 央視報導反成廣告

VR旋風席捲全球，有大陸業者推出買VR眼鏡就送A片的方案，賺進大把鈔票的同時也引來央視關切，派記者直擊採訪。在央視的助推下，消費者反而更好奇，紛紛在網路打聽購買方式。

虛擬實境（virtual reality, VR）近來成了影視科技的最大亮點，有大陸業者為了衝刺業績，在天貓、淘寶販售VR眼鏡時，都會搭上「成人3D影院」、「福利」、「情趣」、「資源」、「你懂的」等暗示性描述。

大陸央視2月28日播出相關新聞，記者還偽裝成消費者到場購買、取貨，做直擊報導，探究「所謂的400G成人資源是不是故弄玄虛？」

沒想到，店家回應，VR眼鏡還有貨，但裝有成人資源的隨身碟貨源吃緊。業者甚至還表示，自己售後服務也很好，還負責成人資源日後的更新。

經過央視鑑定，買VR眼鏡贈送的隨身碟中含有色情影片和連結共200多部。北京市文化執法總隊和北京市警方2月27日聯合行動，這名業者在天貓的店面被依法查處。案件正在進一步偵查中。

央視報導評論，利用附送色情片推動VR眼鏡的銷售，商家賺了錢，缺了德，違了法，甚至犯了罪。對這些伴隨新科技而來的新違法犯罪行為，立法、執法、司法都得要與時俱進，才能斬斷黑手。

不過，央視「伸張正義」的初衷，收到的效果適得其反。不少網民紛紛留言詢問，「那麼重點來了，哪裡有賣呢？」、「看點兒黃片（A片）這不讓那不讓的！煩死了！」、「我還沒買呀，先別抓」。1060301

(中央社)