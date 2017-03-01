潘文傑第4冠 結束大專把關生涯

潘文傑替北市大守下第4座大專冠軍。（大專體總提供）

北市大門將潘文傑（中）拿下本屆大專男足聯賽金手套獎。（大專體總提供）

大專足球聯賽男一級賽事1日結束，前中華男足國門潘文傑幫助北市大學以4比1擊敗輔仁大學，「守下」自己的第4座大專聯賽冠軍。礙於下屆已經「超齡」，潘文傑很開心能以冠軍畫下句點，接下來要好好衝刺學業。

「能和這些戰友一起奪冠，是種緣分，」潘文傑說：「雖然這些冠軍不算是什麼大成就，但總是大學生涯的里程碑，很高興有達成我替自己設定的目標。」

「文傑就是不愛念書啊！」就連北市大教頭張武業都忍不住「虧」一下這個桀敖不馴的子弟兵，大學念到要25歲還沒畢業。其實潘文傑一開始是念輔大，但才念1年後來又停了1年，接著轉到北市大念了5年。

潘文傑是把大學念成了醫學系，但他在球場上可不含糊，5年間幫助北市大4度稱霸大專聯賽。只是大專聯賽下屆把年齡上限降至25歲，不能參賽的潘文傑說：「接下來努力把學分修完，先拚畢業。」張武業則笑說：「文傑自己說要用功，希望他是認真的！」

(中時電子報)