熱血HBL 本周末台北小巨蛋引爆最終決賽

105學年度HBL高中籃球最終決賽3月4日臺北小巨蛋開打。（體育署提供）

台灣最熱血的籃球賽事HBL即將在本周末於台北小巨蛋點燃戰火，男子組尋求衛冕的南山高中，目標除了連霸，更有必須贏的理由，因為南山明年將迎接50周年校慶，教練許時清說：「希望奪冠，送給學校生日禮物。」

HBL本周六將先進行準決賽，將由女子組率先登場，上屆因食物中毒無緣奪冠的普門高中，是本屆最熱門爭冠球隊，準決賽將遭遇重組後首度闖進4強的南山高中，內線實力出色的滬江高中，則將遭遇年輕的永仁高中，獲勝球隊將取得周日的冠軍決賽門票，落敗球隊則爭季軍。

男子組方面，尋求連霸的南山高中，將遭遇強敵能仁家商，兩隊本屆交手3次，南山輸了前2次，卻在8強賽討回顏面，本屆第4度交鋒，鹿死誰手尚有變數；唯一不敗的松山高中，準決賽將遭遇高苑工商，上屆也是一路連勝卻在冠軍賽落敗的「綠色神盾」，本屆由高國豪率領下，也備受期待。

本屆HBL男、女最終4強，只有高苑、普門與永仁來自南部，男子組上次有南部球隊奪冠，是94學年度的新榮高中，高苑教練廖楚翔說：「南部學校已經好久沒拿冠軍了，我們背負著南部籃球的希望。」他強調，會全力以赴，證明打籃球不是只能去北部。

(中時電子報)