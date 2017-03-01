台東郵局響應捐血活動 好禮相贈

台東郵局響應捐血活動，3月開始一連兩個周末假日，在台東捐血站舉辦「捐熱血、郵愛心」活動，凡捐血250CC以上，就能獲得池上米等好禮，號召民眾一同加入挽袖捐熱血的活動。

台東郵局指出，捐熱血、郵愛心分別在3月6、7、13、14日兩個周末舉辦，從上午8時到下午5時，前往捐血站捐血的民眾，捐出250CC的熱血，將能獲得1.8公斤的池上米一包、洗衣精一瓶、7-11咖啡提貨卡一份，捐血500CC的民眾，除了上述的禮品，再加贈洗潔精一瓶，禮品十分豐富，只要符合捐血標準的民眾，都可以一同參與。

(中時)