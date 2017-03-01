高市勞工局稽查筌聖老家 再開罰28萬元

我要評比

高雄市筌聖老家食品公司涉嫌非法雇用並涉軟禁外勞，高市府勞工局繼昨天開罰120萬元後，今天再依違反勞基法及就服法再罰28萬元。

勞工局今天會同勞動檢查處前往筌聖稽查，針對職業安全衛生法、勞基法和就業服務法等規定事項做檢查。

勞工局表示，在勞基法方面，業者進用臨時兼職人員未做記錄、工資清冊不明還有扣減勞工薪資等，依法開罰；另就業服務法方面，薪資表上未印外國人的本國文字、雇主於勞工薪資中代扣仲介服務費等，也依法裁處，兩項共罰28萬元。

另違反職業安全衛生法方面，筌聖有未訂定安全衛生工作守則等4項缺失，限期改善。

勞工局副局長李煥熏指出，被安置的兩名外勞的身體狀況良好，受到妥善照顧，其中「阿芳」有打零工，以日薪計酬，晚上再回到安置中心。

勞工局重申，對筌聖食品涉嫌軟禁印尼籍移工，非法雇用外勞從事工作、指派外勞從事許可以外工作、扣留外勞證件或財物等違法情事，絕不寬貸，會依法嚴罰。

(中時)