華碩新款ZenFone中階大電量手機齊上市
華碩繼上個月推出ZenFone 3 Zoom後，新一代大電量的ZenFone 3 Max今（1日）再推出「瑰麗粉」新色搶市，預計接下來還會有強打直播美顏效果的ZenFone Live（原稱ZenFone 3 Go）等中階新機上市，為華碩上半年的手機業務發力。
以4,100 mAh大電量、待機時間最高可達30天為主打的ZF 3 Max（ZC520TL），正面採用2.5D曲面玻璃包覆、內建2.25ｍｍ極窄邊框設計的HD IPS螢幕，機身背側配置指紋感測器，能在0.3秒即快速解鎖，並搭載1,300萬畫素PixelMaster主相機。
另除了搭載最新ASUS ZenUI 3.0使用者介面外，內建的「超級省電模式」能讓手機在僅剩10％電力時，仍可大幅延長待機時間達36小時以上，同時搭配隨附的OTG線，還能提供反向充電功能、為其它裝置進行充電，建議售價5,990元起。
至於上個月已在台銷售、具5,000 mAh大電量的ZF 3 Zoom，在北美的上市時間因考量規格將改善提升，預計推遲至第2季才開賣；而原先訂名為ZF 3 Go的直播美顏機也改名為ZenFone Live、並於上周在海外市場正式發表。
華碩去年重新定位旗下手機ZenFone系列位階，自ZF 3起積極朝中高階以上市場搶進，今年預期將於第2季發表、第3季後放量的新一代ZF 4系列部分機種，規格及售價都再往上推一階，希望帶動全年在手機裝置業務達獲利目標。
(工商)
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