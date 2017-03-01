早餐新選擇~麥當勞「陽光蛋堡系列」活力滿分!

今日一早麥當勞「蛋堡人」與路過民眾熱情打招呼，元氣十足。（徐力剛攝）

麥當勞早餐新選擇香雞蛋堡、豬肉蛋堡、青蔬滿福堡、好享受大早餐及起司豬排Q吐司5款新品。（徐力剛攝）

麥當勞早餐分為經典滿福系列、陽光蛋堡系列、豐盛盤餐系列及Q吐司系列。（徐力剛攝）

（圖四）陽光蛋堡系列推出全新「香雞蛋堡」與「豬肉蛋堡」2款漢堡，早餐選擇多樣化。（圖片提供／麥當勞）

一日之計在於晨，營養豐富早餐能讓一天活力滿滿，速食業龍頭麥當勞「陽光蛋堡系列」除原有吉事蛋堡、火腿蛋堡外，推出香雞蛋堡與豬肉蛋堡2款漢堡，更首次以雞肉為食材製作早餐，讓上班族吃好又吃飽。

麥當勞早餐即日起推出5款全新商品，包括香雞蛋堡、豬肉蛋堡、青蔬滿福堡、好享受大早餐及起司豬排Q吐司，強調「有蛋、有肉也有菜」，均衡營養活力滿分;即日起至3月14日止，凡購買任一陽光蛋堡套餐（有氧或超值），即贈送「早安磁鐵」乙個。今日一早更有「蛋堡人」在路上與上班族熱情互動，希望將元氣與活力傳遞給所有人。

台灣麥當勞行銷部副總裁寇碧茹說，台灣麥當勞2016年早餐使用超過3100萬顆雞蛋，此次突破以往組合，將雞肉加入早餐製作香雞蛋堡，提供消費者多樣化選擇;麥當勞每日早餐來客數約佔整日2成左右，其中滿福系列漢堡銷售最佳，其次是蛋堡系列、盤餐系列與Q吐司系列，預估早餐新品將帶動1成左右來客數。

寇碧茹指出，麥當勞全台有近400間門市，其中109間設有McCafé專櫃，約佔四分之一，據觀察女性消費者約佔6成，其中以早、午餐時段人潮最多。

(中時)