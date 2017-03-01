體育署長退休 何卓飛不說再見
體育署首任署長何卓飛今屆齡退休，結束在體育署任職4年2個月的工作，正式告別超過40年的公職生涯，他今出席體育署舉辦的感恩餐會，談起任職期間的種種，他如數家珍，更一度激動落淚，他強調，儘管已經退休，但他願意當體育永遠的志工。
何卓飛去年8月里約奧運期間，就傳出身體不適，更在奧運結束後，向教育部提出退休請求，但獲部長潘文忠多次慰留，不過他辭意甚堅，最終確認在3月1正式退休。值得一提的是，新任署長尚未決定人選，將暫由副署長王水文代理職務，教育部長潘文忠說：「王水文是出色行政人才，能銜接相關工作。」
「接下來將有台北世大運、國民體育法修正以及2018年雅加達亞運，必須盡快去做銜接。」潘文忠強調，行政院與教育部已針對適當人選進行評估與徵詢，會盡快做好人事安排，盡快確認體育界的新任大家長，讓大家安心。針對之前曾傳出的前體委會主委林德福，以及國體大校長高俊雄等可能人選，潘文忠沒有明確回應。
何卓飛是體委會轉型體育署後的第一任署長，他4年任期，最為人熟知的政績，就是團結體育界，並結合企業贊助，讓台灣體育界氣象一新，中華奧會主席林鴻道說：「何卓飛在任期間，體育界空前大團結，大家點滴在心頭。」他強調，一方面為何卓飛感到開心，卻也感到不捨。
何卓飛念茲在茲，最希望台灣體育人能有榮譽感，能讓全民體育更盛行，競技運動能在國際舞台行銷台灣，但他自認大功未盡，希望後續接任的人，能繼續努力，要對台灣體育有期望。儘管從公職退休，但很多單項協會都會邀請他擔任志工，退休後將先把身體養好，未來將繼續為體育努力。
(中時電子報)
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