體育署長退休 何卓飛不說再見

教育部長潘文忠頒發教育專業獎章與頒發一等服務獎章給榮退的體育署長何卓飛。（體育署提供）

體育署首任署長何卓飛今屆齡退休，結束在體育署任職4年2個月的工作，正式告別超過40年的公職生涯，他今出席體育署舉辦的感恩餐會，談起任職期間的種種，他如數家珍，更一度激動落淚，他強調，儘管已經退休，但他願意當體育永遠的志工。

何卓飛去年8月里約奧運期間，就傳出身體不適，更在奧運結束後，向教育部提出退休請求，但獲部長潘文忠多次慰留，不過他辭意甚堅，最終確認在3月1正式退休。值得一提的是，新任署長尚未決定人選，將暫由副署長王水文代理職務，教育部長潘文忠說：「王水文是出色行政人才，能銜接相關工作。」

「接下來將有台北世大運、國民體育法修正以及2018年雅加達亞運，必須盡快去做銜接。」潘文忠強調，行政院與教育部已針對適當人選進行評估與徵詢，會盡快做好人事安排，盡快確認體育界的新任大家長，讓大家安心。針對之前曾傳出的前體委會主委林德福，以及國體大校長高俊雄等可能人選，潘文忠沒有明確回應。

何卓飛是體委會轉型體育署後的第一任署長，他4年任期，最為人熟知的政績，就是團結體育界，並結合企業贊助，讓台灣體育界氣象一新，中華奧會主席林鴻道說：「何卓飛在任期間，體育界空前大團結，大家點滴在心頭。」他強調，一方面為何卓飛感到開心，卻也感到不捨。

何卓飛念茲在茲，最希望台灣體育人能有榮譽感，能讓全民體育更盛行，競技運動能在國際舞台行銷台灣，但他自認大功未盡，希望後續接任的人，能繼續努力，要對台灣體育有期望。儘管從公職退休，但很多單項協會都會邀請他擔任志工，退休後將先把身體養好，未來將繼續為體育努力。

(中時電子報)