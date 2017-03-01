豪門夫猝逝 凍齡港姐首露面打點靈堂
前港姐吳婉芳1993年和富二代胡家驊結婚，婚後便淡出演藝圈，和老公過著低調幸福的婚姻生活，兩人上月19日才一起現身馬場，沒想到23日胡家驊就在睡夢中辭世，隨後吳婉芳即發聲明證實，震驚外界。胡家驊離世後，吳婉芳今（1日）首度露面，為丈夫打點靈堂，引來大批媒體等候。
據《東網》報導，吳婉芳今下午2點多，和3名子女抵達靈堂開始打點，為了避開媒體，他們特地從殯儀館後門入場，吳婉芳身穿素服、戴上墨鏡，神情十分哀傷。而胡家驊的好友許晉亨，也帶著妻子李嘉欣到場，兩人面對記者提問不發一語。
另外，靈堂布置以白色為主，現場擺滿了花圈和鮮花，包含梁朝偉及劉嘉玲、黎明和鍾鎮濤等人都獻上悼念，胡家驊則預計明早6點半入棺，7點半出殯。
(中時電子報)
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