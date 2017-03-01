討債集團軟禁被害人 鄉代會主席之子也受害

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雲林地檢署日前指揮警方，查獲以李姓男子為首的暴力討債勒索集團，涉及多起軟禁被害人暴力討債、強佔工地事務所索取保護費等案件，向法院聲押李嫌等4人獲准，1日持續擴大偵辦中。

以李姓男子為首的不良組合份子，涉及去年與前年多起軟禁被害人暴力討債、強佔工地事務所索取保護費等案件，去年底曾軟禁某鄉代會主席兒子達2個月，期間不能洗澡、換衣，造成被害人胯下發炎，並脅迫該鄉代會主席替子還債，行徑囂張跋扈，惡性重大。

雲林地檢署檢察官吳文城指揮專案小組，經過半年多的跟監蒐證，於上個月底同步拘提主嫌李男等9人到案，並查扣現金15萬元、被害人借款憑據、本票、K他命、毒品咖啡包，密錄器等詐賭工具1批，鐵條、鋁棒數支等證物。

由於犯嫌供述對於案情避重就輕，企圖脫罪，為免犯嫌屢屢騷擾、威脅被害人及證人，檢察官就主嫌李男等4人向法院聲請羈押均獲准，全案將持續擴大偵辦。

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(中時)