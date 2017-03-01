恆春漁會指插手選舉 國民黨否認
中央社記者郭芷瑄屏東縣1日電）漁會代表選舉下月18日舉行，屏東恆春區漁會今天召開記者會，指控國民黨屏東縣黨部「插手」漁會選舉，黨部也發表聲明否認。
恆春區漁會選情激烈，當權派和在野派日前曾分別就散發黑函和人頭會員向檢警提告，在野派並拉白條抗議代表席次不公。
恆春區漁會今天召開記者會，理事長潘明坤依國民黨屏東縣黨部主委蘇清泉的臉書，27日貼文及照片指控插手漁會選舉。他呼籲在野派，如以違法行為影響選舉，區漁會絕對訴諸法律，不讓漁民權益及人身安全受到威脅。
國民黨屏東縣黨部發表聲明指出，蘇清泉和縣黨部書記長林育先、執行長盧玟欣2月25下午前往議員張榮志服務處，與地方幹部及漁會相關幹部候選人座談，是傾聽心聲，並加油打氣。
黨部表示，國民黨長期關心農民、漁民的權益，黨部並未使用黑函與恐嚇等手段，影響漁會選舉，呼籲恆春區漁會身為漁會選舉主要執行單位，務必堅持公平、公正、公開原則，端正選風，一起選出肯為漁民朋友服務的各級幹部，為台灣漁業打拼。1060301
(中央社)
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