台東萬安演習 明下午1時30分人車管制

我要評比

萬安40號演習將於明天下午1點30分在台東登場，2時結束，防空警報發放時，馬路上將人車淨空、車輛管制通行，各機關、學校、公司、社團、工廠人員停止辦公、上課及一切活動，並關閉門窗、水電、瓦斯、熄滅煙火，迅速進入防空地下室避難。

在郊外之車輛及人員，選擇隱避地形、地物避難，國內航機正常起降，火車正常行駛，下機及下車旅客，應立即接受指導迅速採取避難行動。

(中時)