幫植物人募尿布經費 幼兒園響應認購豆子劇團票券

我要評比

永康區英格堡幼兒園師生與家長率先響應認購票券。(曹婷婷攝)

創世台南院區安養60位植物人，每人1天約10至12片尿布，一年約需200萬元尿布經費，壓力沉重，為協助植物人獲得更好的照護品質，豆子劇場將於3月18日演出，挹注植物人尿布經費，眼看活動倒數17天，票券認助竟然不到3成，永康區英格堡幼兒園師生與家長率先響應認購票券，孩子也捐發票，盼助一臂之力。

「豆子劇團」今天特地來到英格堡幼兒園演出，讓小朋友們先睹為快；在地愛心企業「台南行動披薩餐車~Aiko‘s」也出動行動披薩餐車，只要捐出一塊錢，就能獲得美味的披薩。

《一片披薩一塊錢》是豆子劇團改編自知名插畫家朱里安諾，和出版奇才郝廣才共同創作的作品，18日下午於國立生活美學館演出，收入將捐助創世台南院植物人安養尿布經費，認票專線: 06-2601655。

(中時)