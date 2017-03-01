劉鑾雄「健康極為不穩」分身家 再贈甘比432億股份
65歲香港富商劉鑾雄，近年身體狀況欠佳，時常出入醫院，華人置業今(1號)突然公告股權重組，表示前主席劉鑾雄健康極為不穩，有需要在他在生之時實行重組，把手上持有74.99%華置股份，全數分給37歲妻子甘比（陳凱韻）與長子劉鳴煒。
早前才獲劉鑾雄贈送價值180億港幣（約735億台幣）「The One」商場的甘比，將在華置股權重組後，再次拿到劉鑾雄手上50.02%、價值約113.36億元港幣（約432億台幣）的華置股份，而劉鑾雄與第一任妻子寶詠琴所生長子劉鳴煒則分到24.97%、價值約56.59億元港幣華置股份。
劉鑾雄對甘比寵愛有加，去年12月新婚不久，就豪贈甘比價值180億港幣商場，讓甘比以近400億港幣身家，成為香港新科女首富，這次再分113.36億港幣股份，也讓甘比以近513港幣的身家超越排名第十的玩具大王蔡志明，打入香港十大富豪榜。
65歲劉鑾雄近年深受腎臟衰竭、糖尿病與心臟病纏身之苦，去年雖然接受換腎手術，仍不時被港媒拍到他出入養和醫院。而他昨日現身醫院時，妻子甘比罕見沒陪在身旁，隨後劉鑾雄就在數名保鑣保護下搭車離開醫院。
(中時電子報)
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