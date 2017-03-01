大溪老街源古本舖2、3進修復 今舉辦動土典禮

桃園市大溪老街源古本舖有180年歷史，1日舉辦2、3進修復動工典禮。(賴佑維攝)

桃園市大溪老街歷史建築「源古本舖」有180年歷史，建築保存完整的3進式格局，過去「源古本舖」是大溪人最愛的老餅鋪「古裕發商號」。但因2、3進建築部分損壞，1日舉辦修復動工典禮，讓老宅重生。

「源古本舖」負責人古正君表示，「源古本舖」有180年歷史，建築保存完整的3進式格局，過去「源古本舖」是大溪人最愛的老餅鋪「古裕發商號」，走過百年歷史後，雖不再經營糕餅，但建築保存良好，經修復後將化身為獨具歷史文化特色的藝術基地。

(中時)