無人投標 澎湖縣停車收費將暫緩實施

我要評比

原訂3月1日起澎湖縣將實施路外及路邊停車收費機制，礙於委外招標乏人問津流標，現暫緩實施；2次招標於10日截標，縣府積極協調廠商接手，可望順利推行。

澎湖馬公市區發展快速，車輛成長倍增，為落實使用者付費及改善公共車位長期遭到佔用的窘境，縣府訂定路外停車及路邊停車收費辦法，經議會審議通過管理自治條例，原訂3月1日開始實施。

詎料，交通大變革引發民眾強烈反彈，尤其縣府又未事前加強宣導，民眾茫然罵聲連連。

縣府表示，考量政府建置成本膨脹及珍惜公共資源，決議採以收費方式管理，希望落實使用者付費精神，讓停車位可以合理使用，盼請鄉親多體諒配合。

管理單位建設處強調，收費方式參酌台灣都會經驗，採人工製單再由車主自行繳費，所需人力及管理將委外經營，結果招標作業因為無人投標，全案擱置暫緩實施。

建設處指出，縣府再辦理第2次招標，訂定10日截標，目前積極協調廠商進駐，已有業者領標，屆時將順利推動，也不排除修正規定，減少民怨。

縣府呼籲民眾全力配合新政策推展，期許有效遏止營業車輛長期霸佔路邊停車格及人行道等交通亂象；同時重申公共政策推行沒有零成本，盼請鄉親體認使用者付費是基於合理與公義，大家一起愛惜公眾資源。

(中時)