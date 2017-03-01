桃市大溪區農會理監事改選 理事長謝昌明可望連任

桃園市大溪區農會1日照愾會員代表大會，由45名新選出的會員代表投票選出理、監事及上級農會會員代表，過程順利。預計9日召開理監事會選出新任理事長、常務監事及遴聘總幹事。地方預料現任的理事長謝昌明、常務監事張世明、總幹事張財旺若無意外可望連任。

(中時)