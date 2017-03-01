安麗盃》最美麗戰爭2日開打 大眼妹力拼留冠軍盃

第二十屆安麗盃世界女子花式撞球錦標賽2日在台北市立體育館開打，這場最美麗的戰爭吸引了全球頂尖好手參賽，「大眼妹」周婕妤力拼留下冠軍獎盃的重責大任。(緯來體育台提供)

邁入第20年的安麗益之源盃世界女子花式撞球錦標賽即將在2日於台北市立體育館點燃戰火，這場最美麗的戰爭吸引了全球最頂尖的名將來台參賽，目前世界排名第二的「大眼妹」周婕妤將肩負留下冠軍盃的重責大任。

球星高顏值、球技高水準、比賽高積分、賽事高獎金是安麗益之源盃的四大特色，每年的舉辦皆吸引眾多球迷關注與觀戰，比賽熱度精采可期！

台灣參戰選手陣容堅強，由三度於安麗益之源盃封后，世界排名第二的「大眼妹」周婕妤和首度參與本賽事的徒弟陳佳樺(世界排名第三十)聯手出擊，加上「女殺手」林沅君(世界排名第九)、「龍捲風」陳禾耘(世界排名第十一)、「茜影殺手」魏子茜(世界排名第十三)、「撞球天后」柳信美(世界排名第十四)一塊迎接各國好手挑戰。如此堅強華麗的陣容誓言要將安麗益之源盃冠軍留在台灣。

台灣選手菁英盡出，參賽的外籍選手也維持安麗益之源盃一貫的傳統，世界排名前十幾乎都將到台獻技。中國選手由世界排名第一的韓雨領銜，與世界排名第三的劉莎莎、世界排名第四陳思明強勢登台。

世界排名第五，曾在2006、2011二度拿下本賽會冠軍的韓國小魔女金佳映當然也不會缺席。目前世界排名第七，去年以秋風掃落葉之姿拿下安麗益之源盃史上最年輕冠軍頭銜的菲律賓選手切斯卡‧森特諾(Chezka Centeno)力求衛冕。

以犀利球風著稱，現居世界排名第八的凱莉‧費雪 (Kelly Fisher)和幾乎已經是安麗益之源盃的同義詞，世界排名第廿二「毀滅女公爵」艾莉森‧費雪(Allison Fisher)也將代表英國出賽。

而球技與外型兼備，2015年首次參與本賽會即造成球迷熱烈討論的波蘭美女卡塔琳娜‧維索洛夫斯卡(Katarzyna Wesolowska)，今年也再次造訪寶島。還有許多深受球迷喜愛的頂尖選手都將參與本屆賽事。

(中時電子報)