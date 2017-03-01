手繪最美黑板畫 初戀臉陸女酷似劉亦菲

中國大陸福建省福州市16歲的高二女生楊童嫿在網路爆紅，除了讓人嘆為觀止的手繪黑板畫之外，她長得酷似劉亦菲的臉，贏得大量粉絲，還被網友形容為「這才是初戀臉標準」。

綜合大陸人民日報、中新社微博、福州晚報等媒體報導，楊童嫿是班上的宣傳委員，兩年時間，她已經畫了7、8幅黑板畫。

她的畫作包括雄偉綿延的長城、漫天的孔明燈，甚至還把張藝謀所導演的電影「長城」中的一幕搬到黑板畫上。

她還突發奇想地在水粉畫中加入了螢光塗料，讓這幅黑板畫在不同光線下，甚至黑夜裡，都能呈現驚艷之感。

老師說，楊童嫿畫得還很快，多半一天或半天就能完成班級的黑板畫布置，同學都很喜歡她的畫。

自她把黑板畫上傳到網路上，獲得1萬多個讚。

不禁畫作令人嘆為觀止，還有她的長相酷似被網友暱稱為「神仙姐姐」的大陸藝人劉亦菲，網友按讚說，「真是有顏值又有才」，還有網友大讚說，「這才是初戀臉的標準」。1060301

(中央社)