港特首選舉 林鄭月娥熱門曾俊華有優勢

香港新一屆行政長官選舉的提名期今天結束，共有3人正式成為候選人，其中前政務司司長林鄭月娥是熱門人選，前財政司司長曾俊華也具有優勢。

在5名參選人中，只有林鄭月娥、曾俊華和前法官胡國興入閘。他們都達到至少150名選舉委員會委員提名的門檻。

曾表示參選的社會民主連線立法會議員梁國雄和前保安局局長葉劉淑儀先後宣布退選，後者是未能獲得足夠提名。

這次提名由2月14日開始，於今天下午5時截止，由於稍早前仍有候選人補交提名表，確實提名數目有待確定。

林鄭月娥獲得580名選委會委員提名，曾俊華大概獲得165人提名，胡國興獲得180人提名。

隨著提名期結束，特首選舉進入辯論階段，3名候選人將會陸續出席公開活動，就各種政策進行辯論。

雖然公開辯論尚未展開，難以猜測各候選人的表現，但林鄭月娥所獲得的提名額，足以令她被視為下屆特首大熱門。

選委的法定人數是1200人，但由於病退等原因，本屆選委至今只有1194人，他們將於26日投票選舉特首。

根據選舉條例，任何候選人獲得超過600票的話，就會當選。林鄭月娥獲得580名選委提名，假設這些選委最後也都投票給她，對她而言，距離當選特首只是一步之差。

不過，另一個值得關注的情況是，林鄭月娥的提名全部來自親政府或北京的建制派選委，沒有泛民主派選委提名。

相反地，曾俊華和胡國興都獲得泛民選委提名，其中曾俊華同時獲得部分建制選委提名。

有人指出，雖然林鄭月娥獲得較高提名門檻，卻缺乏泛民選委提名。與此同時，曾俊華同時獲得建制和泛民選委提名，背後有一定重要政治意義。

有分析表示，香港社會在「占中」運動之後嚴重撕裂，建制和泛民相互對立，社會上期望下屆特首能夠調和當前矛盾的聲音很大。

從這個觀點分析，曾俊華比林鄭月娥似乎更具優勢，而外界也相信北京方面對此必有想法。

再從另一個角度看，泛民在本屆特首選舉中一反常態，積極參與提名。但在過程中，泛民竟然不像往常般支持自己陣營的人，卻提名不屬於泛民陣營的曾俊華和胡國興。

泛民方面解釋，所以提名曾俊華和胡國興，是他們較林鄭月娥溫和，可避免社會進一步撕裂。

泛民過往一直稱特首選舉為「小圈子」選舉，這次積極參與，未知是否傳達出一些政治訊息，比如它願意參與這個由北京方面制定的「政治遊戲」，並且「向中靠攏」，即選擇建制派中可以接受的人。

不過，這些猜測有待投票當天驗證。

儘管北京方面至今並未明確點評曾俊華和胡國興，但相信他們也是北京高層可以接受的人選，否則曾俊華也不可能出任財政司司長多年，當了特首也不會做出任何違背北京利益的「出軌」行為。

基於這樣的背景，一位可以同時為部分建制和泛民接受的人，未嘗不是北京方面思考的熱點。1060301

(中央社)